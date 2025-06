La Juventus rompe gli indugi | nuovo tridente da 110 milioni per Tudor

La Juventus si mette in moto, pronta a rivoluzionare il proprio attacco con un investimento di 110 milioni per il nuovo tridente targato Tudor. Il neo direttore generale Comolli non perde tempo e concentrare le sue energie sul mercato per rafforzare la rosa bianconera. La priorità è chiara: portare una svolta alla fase offensiva della ‘Vecchia Signora’. E tra le possibili nuove stelle spicca il nome di Jonathan David, pronto a cambiare le sorti del club.

Il neo Dg Comolli al lavoro sul mercato per rinforzare il reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’ La Juventus fa cassa e intanto studia i colpi per rinforzare l’attacco a disposizione di Igor Tudor in vista della prossima stagione. Priorità al reparto offensivo per il neo Dg Comolli, che nelle ultime ore sta spingendo per una pista in particolare. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it Ci riferiamo a Jonathan David, con lo scatto della ‘Vecchia Signora’ negli ultimi giorni per trovare l’intesa economica con l’entourage del canadese. La Juve però deve prima incassare e punta a definire con il Nottingham Forest la trattativa per la doppia cessione di Weah e Mbangula, che porterebbero circa 25 milioni di euro nelle casse del sodalizio bianconero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Juventus rompe gli indugi: nuovo tridente da 110 milioni per Tudor

In questa notizia si parla di: juventus - tudor - rompe - indugi

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

La Juventus rompe gli indugi: nuovo tridente da 110 milioni per Tudor; La Juve rompe gli indugi: Tudor sostituirà subito Thiago Motta; Juventus: Igor Tudor, da gigante fragile dal gol facile ad allenatore pragmatico.

La Juventus rompe gli indugi: nuovo tridente da 110 milioni per Tudor - Juventus protagonista al Mondiale ma anche sul mercato: il Dg Comolli al lavoro per rinforzare l'attacco di Tudor ... Segnala calciomercato.it

Juventus: Igor Tudor, da gigante fragile dal gol facile ad allenatore pragmatico - Serie A | Calciomercato.com - La storia di Igor Tudor incrocia per la prima volta quella della Juventus nella primavera del 1998. calciomercato.com scrive