La Juventus ci ha provato per Carlos Augusto! Ma Inter irremovibile

la giovane promessa nerazzurra il profilo ideale per rafforzare la propria rosa. Tuttavia, l’Inter si è dimostrata irremovibile, ribadendo il valore e la fiducia nel suo giocatore. La sfida tra le due big del calcio italiano si infiamma, lasciando gli appassionati in attesa di sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri di mercato. Ma cosa riserveranno le prossime settimane?

La Juventus ha mostrato il suo interesse per Carlos Augusto, calciatore che ha acquisito una crescente centralità all’Inter in questa stagione. I nerazzurri hanno dunque risposto in modo chiaro al tentativo dei bianconeri. IL RETROSCENA – La Juventus ha tentato il più classico dei “colpi a sorpresa” manifestando il suo apprezzamento al calciatore dell’Inter Carlos Augusto. Come riferito da TMW, infatti, il Club bianconero ha individuato nel brasiliano un sostituto all’altezza di Andrea Cambiaso, sul quale è stato forte l’interesse del Milan negli scorsi mesi. La pista relativa al calciatore italiano si è progressivamente fatta più evanescente, considerando cge la Juventus ha presentato richieste molto importanti ai rossoneri per lasciar partire il proprio esterno. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - La Juventus ci ha provato per Carlos Augusto! Ma Inter irremovibile

In questa notizia si parla di: juventus - carlos - augusto - inter

Carlos Cuesta Parma: l’ex Juventus è ufficialmente il nuovo allenatore dei ducali. Comunicato del club e chi è il tecnico con un passato in bianconero - Il Parma ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Carlos Cuesta come nuovo allenatore dei ducali, portando a casa un tecnico con un passato in maglia bianconera.

? L'Atlético Madrid ha mostrato interesse per Carlos Augusto, ma il brasiliano è considerato 'non cedibile' per l'Inter con l'arrivo di Cristian Chivu. - Longari, SportItalia Vai su Facebook

Che bella questa squadra gioca, soprattutto Aslani e Carlos Augusto. Forza Juve Vai su X

TJ - Sondaggio della Juve per Carlos Augusto se parte Cambiaso; Calhanoglu, Acerbi, Asllani, Carlos Augusto: chi recupera per Inter-Juventus; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - David abbassa le pretese? Ostacolo ingaggio per Sancho. Vlahovic-Milan....

Juventus su Carlos Augusto: tutto dipende da Cambiaso - Inter e Atletico Madrid osservano con attenzione la situazione del brasiliano. Da europacalcio.it

Inter, sondaggi da Serie A e Liga per Carlos Augusto: cosa filtra sull’addio - Occhio alla posizione di Carlos Augusto nell'Inter, con due sondaggi da Serie A e Liga per il giocatore: le sensazioni sull'addio ... Riporta fantamaster.it