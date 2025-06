La Juve vuole fare cassa anche con la Next Gen | 4 in uscita ipotesi Arabia | ESCLUSIVO

La Juventus si prepara a un’estate ricca di mosse strategiche, puntando non solo sugli acquisti ma anche sulle cessioni. Secondo Calciomercato.it, la società bianconera sta valutando di monetizzare anche con alcuni gioielli della sua Next Gen, con quattro calciatori pronti a lasciare Torino. Tra ipotesi di trasferimenti in Arabia e altre destinazioni, il club si dà da fare per rafforzare le casse e pianificare il futuro con decisione.

Comolli opera a 360° nel club: bocciato il talento argentino presto l’estate scorsa Non solo entrate, la Juventus è al lavoro anche sul fronte uscite. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’obiettivo è fare cassa anche con qualche calciatore della Next Gen. La Juve vuole fare cassa anche con la Next Gen: 4 in uscita, ipotesi Arabia (Instagram) – Calciomercato.it Sulla lista dei partenti risultano esserci principalmente quattro nomi: il difensore spagnolo classe 2006 Javier Gil e tre attaccanti, il portoghese del 2003 Luis Semedo, il classe 2007 catalano Ivan Lopez e il 2004 ex Vicenza Tommaso Mancini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Juve vuole fare cassa anche con la Next Gen: 4 in uscita, ipotesi Arabia | ESCLUSIVO

