La Iss perde aria aperte nuove falle Allarme nello spazio a rischio l’intera struttura

La Stazione Spaziale Internazionale è in allarme: nuove falle nell’habitat spaziale minacciano la sua integrità e la sicurezza degli astronauti. La perdita di aria, un problema noto ma ora più grave, coinvolge non solo un singolo modulo russo, ma l’intera struttura. Con opinioni divergenti tra gli esperti statunitensi e russi, il futuro della missione pende da un filo. Come si evolverà questa crisi nello spazio? La risposta potrebbe cambiare le regole della convivenza tra nazioni nel cosmo.

Roma, 25 giugno 2025 - La Stazione spaziale internazionale starebbe perdendo aria: un problema che era già noto e che adesso sembra coinvolgere non solo un modulo, ma l'intera struttura. Una questione difficile da affrontare, considerando le divergenze d'opinione tra gli esperti statunitensi e quelli russi. Come riporta la Cnn, il modulo originariamente interessato appartiene alla Russia, ed è solitamente isolato dal resto della stazione. Di recente, tuttavia, si è osservata una riduzione della perdita d'aria, ma non è necessariamente una buona notizia. Infatti, le cose che potrebbero essere successe sono due: le costanti operazioni di riparazione sono riuscite a sigillare la perdita dalla parte esterna del modulo, oppure la pressione stabile è dovuta alla formazione di una nuova falla su una delle pareti interne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "La Iss perde aria, aperte nuove falle”. Allarme nello spazio, a rischio l’intera struttura

