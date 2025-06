La hostess Aurora Maniscalco morta a Vienna il fidanzato | Abbiamo discusso si è lanciata lei

Una tragica vicenda scuote Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess siciliana, è deceduta in circostanze misteriose dopo un litigio con il suo fidanzato. Mentre la famiglia accusa l'uomo, rifiutando l'ipotesi del suicidio, si sono moltiplicate le denunce in Austria e a Palermo, sollevando interrogativi sulla reale dinamica di questa perdita improvvisa. La verità deve ancora emergere.

La famiglia della giovane siciliana accusa il compagno. I parenti hanno presentato denuncia in Austria e a Palermo e non credono all'ipotesi del suicidio.

Una tragica perdita scuote Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess italiana di 24 anni originaria di Palermo, è precipitata dal terzo piano di un edificio nella notte tra sabato e domenica.

