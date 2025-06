La guerra sferrata da Israele all' Iran | almeno 14 gli scienziati nucleari uccisi

L’onda di violenza tra Israele e Iran si fa sempre più intensa, con almeno 14 scienziati nucleari iraniani uccisi in attacchi mirati. Un colpo duro per il programma nucleare iraniano, che però rischia di rallentare, non di fermare, il suo sviluppo. I governi europei affermano che la sola forza militare non può sradicare il know-how nucleare iraniano, motivo per cui...

