La guerra di Trump è un gioco ma la sua deriva autoritaria no

Una scena surreale dove, tra false vittorie e ambigui accordi, si nasconde una realtà più inquietante: la crescente deriva autoritaria di Trump minaccia non solo la stabilità internazionale, ma anche i valori democratici. La guerra di Trump 232 può sembrare un gioco di potere, ma il suo impatto è tutto tranne che superficiale. È un monito che ci invita a riflettere sul prezzo della fuga dalla democrazia e sui rischi di un futuro incerto.

Il cessate il fuoco voluto da Donald Trump sembra reggere miracolosamente, in un inedito equilibrio della millanteria e dell’impostura in cui ciascuno dei protagonisti canta vittoria e dichiara di avere disintegrato l’altro. E così, dopo che Trump si è vantato di avere annientato il programma nucleare iraniano, Benjamin Netanyahu ha parlato di «vittoria storica» il cui risultato «durerà per generazioni» e il regime dei mullah ha organizzato persino manifestazioni di piazza per celebrare il suo immaginario trionfo su Israele, un rapporto preliminare dell’intelligence americana, rivelato dalla Cnn, sostiene che il bombardamento deciso dalla Casa Bianca avrebbe rallentato il programma nucleare iraniano di appena «pochi mesi» (mentre il New York Times aggiunge che l’uranio arricchito sarebbe stato spostato per tempo in luoghi sicuri). 🔗 Leggi su Linkiesta.it