La guerra di Corea? Tecnicamente non è ancora finita Ecco perché

La guerra di Corea, iniziata nel 1950, rimane ancora oggi aperta sotto il profilo formale, poiché un vero e proprio trattato di pace non è mai stato firmato. L’armistizio del 1953 ha fermato le ostilità, ma la divisione tra Nord e Sud persiste senza un accordo definitivo. Questa situazione insolita continua a influenzare la geopolitica della regione e del mondo. Il conflitto...

La guerra di Corea, iniziata il 25 giugno 1950, non si può considerare conclusa. Il 27?luglio?1953 fu firmato solo un armistizio, ossia un cessate il fuoco, non un trattato di pace. La tregua fu siglata da USA, Cina e Corea del Nord, ma non dalla Corea del Sud, che rifiutò di riconoscere una divisione permanente del paese. Di conseguenza, benché i combattimenti siano cessati, lo stato di guerra non è mai formalmente terminato. Il conflitto iniziò quando la Corea del Nord invase la Corea del Sud nel tentativo di riunificare la penisola sotto un regime comunista. Fu una delle prime manifestazioni concrete della Guerra Fredda, con Stati Uniti e Nazioni Unite a supporto del Sud e Cina (insieme all’U) a fianco del Nord. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La guerra di Corea? Tecnicamente non è ancora finita. Ecco perché

