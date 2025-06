La guerra delle buste della spesa sanzione milionaria per Novamont | Abuso di posizione dominante

La guerra delle buste della spesa si infiamma, con Novamont sotto accusa per abuso di posizione dominante. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto una sanzione record di oltre 32 milioni di euro, segnando un colpo duro alla multinazionale italiana. Questa vicenda solleva importanti questioni sul rispetto delle regole di mercato e sulla concorrenza leale nel settore dei materiali sostenibili. La questione rimane aperta: cosa succederà ora al futuro dell’azienda e al mercato dei sacchetti biodegradabili?

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha inferto un duro colpo a Novamont, comminando sanzioni per un totale di oltre 32 milioni di euro. L'accusa è di aver abusato della propria posizione dominante nei mercati nazionali delle materie prime per la produzione di sacchetti.

