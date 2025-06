La Guardia di finanza celebra il 251° anniversario Castel Sismondo si tinge di giallo e verde

La Guardia di Finanza festeggia un traguardo storico: 251 anni di servizio al Paese. A Rimini, il castello di Castel Sismondo si illumina di giallo e verde, colori simbolo del Corpo, durante una cerimonia ricca di significato. Tra spirito di istituzione e orgoglio civico, questa celebrazione sottolinea l'impegno quotidiano dei finanzieri nella tutela della legalità . Un momento che rafforza il legame tra istituzioni e cittadini, ricordando l'importanza della loro presenza sul territorio.

Nella serata di martedì (25 giugno), per celebrare il 251° anniversario di fondazione del Corpo, si è tenuto presso la sede del Comando Provinciale di Rimini, in via Augusto Grassi, la cerimonia militare, con solenne alzabandiera, a cui hanno partecipato le autorità provinciali militari e civili.