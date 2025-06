La Gran Bretagna compra F-35A in grado di lanciare armi nucleari Una nuova era per la Royal Air Force

La Gran Bretagna fa un passo audace nel rafforzamento militare, annunciando l'acquisto di dodici F-35 in grado di trasportare armi nucleari. Questa decisione segna una svolta nella politica di difesa britannica, ampliando le capacità di deterrenza e segnando una nuova era per la Royal Air Force. Un cambiamento che riscrive gli equilibri geopolitici e riaccende il dibattito sulla deterrenza nucleare nel XXI secolo, in un'Europa sempre più in fermento.

Roma, 25 giugno 2025 – Dodici caccia F-35 in grado di trasportare armi nucleari. Al servizio di “sua maestà ”, ovvero della Gran Bretagna che ha deciso di reintrodurre nel suo arsenale aerei da combattimento capaci di sganciare armi atomiche. Chiaramente a supporto della missione nucleare della Nato, ma anche per ampliare la deterrenza del Paese che attualmente si limita a missili lanciati da sottomarini. La mossa viene annunciata in via ufficiale dall'ufficio del Primo Ministro Keir Starmer. Downing Street spiega in una nota che l’acquisto dei caccia rappresenta il "più grande rafforzamento della posizione nucleare del Regno Unito in una generazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Gran Bretagna compra F-35A in grado di lanciare armi nucleari. “Una nuova era per la Royal Air Force”

