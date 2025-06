la gran bretagna compra 12 caccia in grado di lanciare armi nucleari una nuova era per la royal air force

La Gran Bretagna annuncia una svolta strategica: l'acquisto di 12 caccia F-35 capaci di trasportare armi nucleari, segnando una nuova era per la Royal Air Force. Questa decisione rafforza la deterrenza britannica e sottolinea il ruolo centrale del Paese nelle dinamiche di sicurezza internazionale. Con questa mossa, Londra si prepara a consolidare la sua presenza nel panorama nucleare globale, aprendo un capitolo cruciale per la difesa e la geopolitica europea.

Roma, 25 giugno 2025 – Dodici caccia F-35 in grado di trasportare armi nucleari. Al servizio di “sua maestà ”, ovvero della Gran Bretagna che ha deciso di reintrodurre nel suo arsenale aerei da combattimento capaci di sganciare armi atomiche. Chiaramente a supporto della missione nucleare della Nato, ma anche per ampliare la deterrenza del Paese che attualmente si limita a missili lanciati da sottomarini. La mossa viene annunciata in via ufficiale dall'ufficio del Primo Ministro Keir Starmer. Downing Street spiega in una nota che l’acquisto dei caccia rappresenta il "più grande rafforzamento della posizione nucleare del Regno Unito in una generazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net