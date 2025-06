La giustizia non è uguale per tutti Questa storia va avanti da 7 anni una persona ‘potente’ ci ha rovinato la vita | il racconto di Pierino Fanna

La giustizia non è sempre uguale per tutti, e la lunga battaglia di Pierino Fanna ne è una testimonianza toccante. Dopo sette anni di sofferenze, l’ex campione rivela come un potente abbia rovinato la sua vita, evidenziando un sistema che spesso lascia soli i più deboli. La sua storia ci invita a riflettere sulla fragilità della giustizia e sull’importanza di non arrendersi mai, anche di fronte alle ingiustizie più profonde. Questa storia...

“Quando ti succedono cose come questa la tua vita si stravolge. Ma non tutti hanno la forza psicologica, fisica ed economica per portare avanti questa battaglia. Ma la verità è che la giustizia non è uguale per tutti”. A parlare è Pierino Fanna, esterno destro ricordato tra fine anni ’70 e anni ’80 con le maglie di Juventus, Verona e Inter. Tre scudetti in carriera, ma Fanna è tornato a far parlare di sé per un evento di cronaca: “Questa storia la voglio raccontare perché io e la mia famiglia abbiamo sempre cercato di dare il buon esempio, ma poi siamo incappati in questa persona”. La persona in questione è Tiziano Chiarandini, sostituto commissario della Polizia di Stato in pensione, già presidente regionale della Fidas (la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue), ritenuto colpevole dalla Corte d’Appello di Trieste lo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La giustizia non è uguale per tutti. Questa storia va avanti da 7 anni, una persona ‘potente’ ci ha rovinato la vita”: il racconto di Pierino Fanna

