La giostra si capovolge tre ragazzini sbalzati via così | il video è spaventoso

Un ricordo vivido di un incidente che rimarrà impressa nella memoria di tutti: una giostra trasforma momenti di gioia in paura pura, lasciando un segno indelebile nelle vite di tre ragazzine. La scena si svolge davanti agli occhi sgomenti di spettatori e operatori, mentre la sicurezza si mette in moto per alleviare il dolore. È un richiamo alla prudenza e all’importanza di controllare sempre le condizioni di sicurezza.

Una giostra in movimento, cabine che ruotano in aria tra le urla di gioia dei presenti, poi all’improvviso l’orrore: una delle cabine si capovolge bruscamente, sbalzando fuori tre ragazzine che viaggiavano a bordo. Le immagini riprese da un video mostrano i momenti drammatici, tra panico generale e il tempestivo intervento dell’addetto che ferma tutto. Le adolescenti vengono proiettate fuori nel vuoto: due cadono violentemente, mentre una resta aggrappata a testa in giù, sospesa per metà all’esterno della cabina. La scena si consuma in pochi istanti, sotto gli occhi increduli di decine di persone presenti sul posto, tra cui molte famiglie e coetanei delle giovani coinvolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La giostra si capovolge, tre ragazzini sbalzati via così: il video è spaventoso

