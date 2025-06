La Germania volta le spalle ai migranti | stop ai finanziamenti alle Ong che li salvano nel Mediterraneo

La Germania volta le spalle ai migranti, interrompendo i finanziamenti alle ONG che operano nel Mediterraneo. Questa decisione segna una svolta decisa nella politica migratoria del governo guidato da Friedrich Merz, suscitando reazioni e preoccupazioni a livello internazionale. La scelta di bloccare i sussidi rappresenta un cambio di rotta che potrebbe avere profonde conseguenze sulle operazioni di soccorso e sulla gestione dei flussi migratori. Ma quali saranno le ripercussioni di questa nuova direzione?

Il governo tedesco volta le spalle ai migranti. La Germania non finanzierà più le Ong impegnate nel soccorso in mare nel Mediterraneo, come annunciato da fonti del ministero degli Esteri. Arriva così la stretta sulla politica migratoria da parte del governo guidato da Friedrich Merz. Fonti ministeriali hanno spiegato all’Afp che “il governo federale non prevede più di erogare sussidi alle Ong impegnate nel soccorso di civili”. Una svolta, quindi, rispetto alle politiche della precedente coalizione di governo, con lo stop ai finanziamenti. La svolta della Germania: stop ai finanziamenti alle Ong che salvano migranti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it