La funzione Remix Video di Google Foto consentirà di trasformare le foto in brevi video

Scopri come Google Foto rivoluziona la tua esperienza con la nuova funzione Remix Video, che grazie all'intelligenza artificiale trasforma le tue foto in coinvolgenti brevi video. Questa innovativa funzionalità apre nuove possibilità di creatività e condivisione, rendendo ogni immagine un racconto dinamico. Preparati a dare vita ai tuoi ricordi come mai prima d’ora, perché con Remix Video il tuo repertorio fotografico si trasforma in emozioni in movimento.

Google Foto guadagnerĂ Remix, una funzione IA che permetterĂ di reinventare le foto e, a quanto pare, anche di trasformarle in brevi video.

Su Google Foto sta arrivando Remix, la funzione AI per l'editing - Libero Tecnologia - Uno dei trend più popolari sull’intelligenza artificiale è stato quello delle immagini in stile studio Ghibli create grazie a ChatGPT e che in tempi brevissimi hanno inondato i social network. Riporta tecnologia.libero.it

Google Foto: con la funzione Remix svolta per generazione AI di foto e video - Google Photos introduce Remix, una funzione AI per trasformare foto e video con stili unici: scopri le novità e la possibile data di lancio ... Scrive msn.com