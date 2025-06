La fragilità Ue al cospetto del caos globale

la nostra sovranità con un'alleanza che possa garantire sicurezza e stabilità in un contesto internazionale sempre più complesso. In un mondo dominato dal caos globale, l’Italia deve trovare il coraggio di affermare con fermezza il proprio ruolo, senza perdere di vista gli interessi nazionali né rinunciare alla collaborazione strategica che può fare la differenza.

Roma, 25 giugno 2025 – Il Consiglio europeo in programma domani e venerdì si apre in mezzo a molte fragilità e incertezze, non solo europee. L’ Europa è fragile, divisa, incapace, almeno al momento, di avere una posizione coesa e coerente sul problema della difesa continentale e, soprattutto sul posto che la Nato deve avere in questo schema. Per l’ Italia si tratta di una presenza, quella della Nato, irrinunciabile, tale da poter sostituire anche una futuribile difesa europea; la Francia si vede più indipendente e autonoma senza nascondere grandi ambizioni di guida; la Germania sta assaporando una asserita e ritrovata indipendenza strategica che non può fare a meno dell’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net