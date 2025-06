La forza del Napoli è anche quella di sottrarsi ad aste create ad hoc perché il club ha soldi e tanti

Il Napoli dimostra di essere una squadra intelligente e determinata, capace di evitare aste truccate e di sfruttare al meglio le proprie risorse. La strategia del club si traduce in scelte ponderate, come l'acquisto di Noa Lang per 28 milioni, una mossa che sottolinea la sua forza e autonomia nel calciomercato. Con questa decisione, il Napoli ribadisce che, nel mondo del calcio, “cca nisciuno è fesso”.

Calciomercato, finalmente la pacchia è finita. Ovvero ‘cca nisciuno è fesso. Il Napoli molla l’affare Ndoye e va a prendersi (o quasi) Noa Lang, fantasista del Psv, per 28 milioni. Con la coppia felsinea e, soprattutto, con l’esterno d’attacco svizzero si stava rischiando un nuovo Garnacho. Sicuramente Ndoye è buon giocatore che nel contesto tattico di Italiano ha fatto un’ottima stagione ma non giustifica i 45 milioni richiesti dal Bologna. Così come Beukema per gli altri 35 che fanno 80. Abbiamo negli occhi il grado di rischio di questi buoni calciatori che in un collettivo ben oleato stile Atalanta poi spariscono dai radar o si sciolgono come neve al sole appena fanno il salto di qualità : Zirkzee, Hojlund, Koopmeiners. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La forza del Napoli è anche quella di sottrarsi ad aste create ad hoc perché il club ha soldi e tanti

In questa notizia si parla di: napoli - forza - sottrarsi - aste

Condò avverte il Napoli: «L’Inter non perderà più punti. In Europa fanno fatica a capire la loro forza» - Il noto giornalista Paolo Condò interviene sulla sfida scudetto tra Napoli e Inter, avvisando i partenopei che i nerazzurri non perderanno più punti.

La forza del Napoli è anche quella di sottrarsi ad aste create ad hoc per la cassa azzurra.

La forza del Napoli è anche quella di sottrarsi ad aste create ad hoc perché il club ha soldi e tanti - Il Napoli agisce sott'acqua, come ha fatto con De Bruyne. Si legge su ilnapolista.it

Napoli, ADL vuole evitare aste per Traoré: pronti 12 milioni all'Empoli - Traorè: `Il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto 12 milioni per chiudere il discorso,. Lo riporta calciomercato.com