La fortuna premia la Toscana al Lotto | vincite a quattro zeri a Bibbona e Borgo San Lorenzo

La fortuna si fa ancora una volta strada in Toscana, regalando vincite a quattro zeri e sorrisi sui volti dei giocatori. Nell’estrazione di ieri, il Lotto ha premiato Bibbona e Borgo San Lorenzo con oltre 29mila euro, confermando come questa regione continui a essere protagonista di colpi da sogno. I premi distribuiti, che superano i 6,4 milioni di euro, testimoniano l’inarrestabile fortuna toscana. E chissà quale sarà il prossimo grande colpo…

Il Lotto premia ancora una volta la Toscana. Nell'estrazione di ieri (24 giugno), come riporta l'agenzia specializzata Agipronews, è stata centrata una tripletta da oltre 29mila euro: due colpi da quasi 10mila euro  a Bibbona, in provincia di Livorno, in via Aurella più una vincita da oltre 9mila euro a Borgo San Lorenzo, provincia di Firenze, in via del Canto. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,4 milioni di euro, per un totale di 649,3 milioni di euro da inizio 2025.