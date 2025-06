La Fiorentina va in pressing per i fratelli Esposito

La Fiorentina si prepara a fare un passo deciso nella sua campagna di potenziamento offensivo, puntando dritto su Sebastiano Esposito dell’Inter. Con un incontro imminente tra le dirigenze, il club viola non nasconde le proprie intenzioni: portare a Firenze un giovane talento dal grande potenziale. Se questa trattativa dovesse andare in porto, potrebbe rappresentare un cambio di passo significativo per la rosa e per il futuro della squadra.

Lo vorrebbe portare nei suoi ranghi e non ne fa mistero. La Fiorentina sta corteggiando l ‘Inter per cercare di assicurarsi le prestazioni del ventiduenne attaccante Sebastiano Esposito. Come riporta il quotidiano La Nazione, un incontro tra il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè e la dirigenza nerazzurra è fissato per i prossimi giorni. Il giocatore è sotto contratto sino al 2026 ma, se dovesse concretizzarsi l’arrivo all’ombra della Madonnina dell’attaccante del Parma Ange Bonny, la sua cessione potrebbe subire un’accelerazione. Sebastiano Esposito ha ampi trascorsi non solo in Italia dove ha vestito, tra le altre, le maglie di Bari, Sampdoria ed Empoli ma anche all’estero con gli svizzeri del Basilea e i belgi dell’ Anderlecht. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

