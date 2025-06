La Fiorentina mette nel mirino Bernabé ma per il Parma è incedibile

La Fiorentina mette nel mirino Bernabé, ma il Parma lo considera incedibile. La volontà dei vertici del club emiliano è chiara: Adrian Bernabé, talento catalano, rimarrà al Parma anche in questa finestra di mercato, nonostante le continue avances delle altre squadre. L’ultima, quella della Fiorentina, si è fatta avanti con forza, ma la dirigenza gialloblù ha deciso di blindarlo, sottolineando l'importanza strategica del giocatore per il progetto futuro.

