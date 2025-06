La finanza festeggia 251 anni di storia il comandante Moro | Vado via arricchito

La Guardia di Finanza celebra 251 anni di dedizione e servizio, un traguardo che testimonia l’impegno quotidiano nella tutela della nostra economia. A Agrigento, le solenni cerimonie in piazza Gallo hanno riunito autorità, finanzieri in congedo e famiglie, condividendo un momento di orgoglio e riconoscenza. Tra storia e modernità, il Corpo si prepara a scrivere nuovi capitoli di onore e integrità, consolidando il suo ruolo fondamentale nel patrimonio nazionale.

