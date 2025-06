La FIFA apre un'indagine su Cabral dopo le accuse di razzismo di Rudiger | rischia una lunga squalifica

Un'ombra si abbatte sul mondo del calcio: la FIFA ha avviato un'indagine su Gustavo Cabral, capitano del Pachuca, in seguito alle accuse di insulti razzisti avanzate da Rudiger del Real Madrid. La scena si fa ancora più tesa, mentre si svelano dettagli che potrebbero portare a una lunga squalifica. Continua a leggere per scoprire come evolverà questa delicata vicenda.

La FIFA ha aperto un'indagine a carico del capitano del Pachuca, Gustavo Cabral, dopo le accuse di insulti razzisti da parte del difensore del Real Madrid, Antonio Rudiger:. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fifa - indagine - cabral - accuse

