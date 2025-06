La Federcalcio tedesca ha evaso le tasse e ha sostenuto il sistema corrotto della Fifa | la condanna per i Mondiali 2006

Il calcio tedesco si trova sotto i riflettori per motivi ben meno gloriosi: evasione fiscale e corruzione legate ai Mondiali del 2006. La sentenza del Tribunale di Francoforte getta un’ombra inquietante sulla gestione dell’evento, con una multa simbolica di 110mila euro che non riesce a cancellare le pesanti ombre di un sistema corrotto. È un duro colpo all’immagine di uno sport che dovrebbe unire, ma che in passato ha mostrato il suo volto oscuro.

Evasione fiscale e corruzione. L’immagine del calcio tedesco viene macchiata dalla durissima sentenza emessa dal Tribunale Regionale di Francoforte, nell’ambito del cosiddetto processo ‘ Favola estiva ‘, legato ai Mondiali del 2006 in Germania. L’esito è roba da poco: una multa da 110mila euro. Ma le parole scritte nero sui bianco dai giudici restituiscono un’immagine tremenda di come fu gestita la Coppa del Mondo 2006, vinta poi dall’Italia nella finale di Berlino. La Federcalcio tedesca ( Dfb ) è stata dichiarata colpevole di aver evaso le tasse. Ma le accuse vanno oltre: “La Dfb ha gestito anche pagamenti illeciti e ha sostenuto il sistema corrotto della Fifa “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - La Federcalcio tedesca ha evaso le tasse e “ha sostenuto il sistema corrotto della Fifa”: la condanna per i Mondiali 2006

