La Federazione tedesca multata per evasione fiscale | il caso è legato all'organizzazione dei Mondiali 2006

Una vicenda che scuote il mondo del calcio: la Federazione tedesca, protagonista di un'ombra fiscale legata ai Mondiali del 2006, si trova a dover rispondere delle proprie azioni. Il tribunale di Francoforte ha deciso di imporre una multa di 100.000 euro per evasione fiscale, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l'etica nel calcio internazionale. Scopriamo insieme i dettagli di questa polemica che mette in discussione l'integritĂ dello sport piĂą amato.

Il tribunale di Francoforte ha condannato la Federazione calcistica tedesca (DFB)Â a pagare una multa di 100.000 euro per evasione fiscale in un caso legato all'organizzazione della Coppa del Mondo del 2006. 🔗 Leggi su Fanpage.it

