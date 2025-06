La favola dell'Auckland conclusa nel modo migliore il pari col Boca vale 1 milione | ecco cosa ne faranno

La storica impresa dell'Auckland City, che ha sfiorato l'impresa contro il temuto Boca Juniors, ha scritto una delle pagine più sorprendenti del calcio dilettantistico. Il pareggio, premiato con un milione di euro, cambierà radicalmente il destino di questa piccola realtà sportiva della Nuova Zelanda. Ma cosa ne faranno di questa somma inaspettata? La risposta potrebbe rivoluzionare il loro futuro e ispirare tante altre piccole squadre nel mondo.

Lo stupefacente e inaspettato pareggio ottenuto dall'Auckland City contro il Boca Juniors ha destato clamore e riportato al centro del discorso il piccolo club dilettantistico neozelandese. Che ha intascato anche il premio previsto di 1 milione di euro: cifra mai vista da giocatori e staff che quotidianamente vivono di altri lavori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pronostico Auckland City-Boca Juniors: una goleada potrebbe non bastare - L'attesa per il match Auckland City-Boca Juniors è alle stelle: una goleada potrebbe non bastare per i sudamericani, determinati a riscattarsi dopo la difficile sconfitta contro il Bayern Monaco.

Il portiere dell'Auckland City Conor Tracey lavora part-time in un magazzino di prodotti farmaceutici per veterinari e oggi ha preso 10 gol dal Bayern Monaco ai mondiali per Club. Potrà raccontare ai suoi colleghi questa partita… Vai su Facebook

La favola dell'Auckland conclusa nel modo migliore, il pari col Boca vale 1 milione: ecco cosa ne faranno; Meme e battute sul Boca Juniors che viene eliminato dalla Coppa del Mondo per Club e pareggiato contro la squadra amatoriale dell'Auckland City; Christian Gray: il professore di educazione fisica che ha segnato un gol storico contro il Boca Juniors.

