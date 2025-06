La fabbrica di batterie per auto elettriche che rischia di distruggere il popolo incontattato in Indonesia

Un nuovo impianto di produzione di batterie per auto elettriche minaccia di cancellare un popolo incontattato in Indonesia. La foresta ancestrale degli Hongana Manyawa, già devastata dall’estrazione di nichel, rischia di scomparire del tutto con la costruzione sulla isola di Halmahera. Questo progetto, denunciato da Survival International, potrebbe portare a una catastrofe per questa comunità se non si interviene subito. La lotta per salvare i loro diritti e il loro territorio è più urgente che mai.

La loro foresta ancestrale viene giĂ distrutta dall’estrazione di nichel, ma nei prossimi giorni il governo indonesiano annuncerĂ la costruzione di una fabbrica di batterie per auto elettriche sull’ isola di Halmahera, la maggiore dell’arcipelago delle Molucche. Ma questo, denuncia Survival International, significherà “una catastrofe per i circa cinquecento Hongana Manyawa ”, il popolo incontattato che vive sull’isola. Il progetto porterĂ a realizzare il primo ecosistema integrato al mondo per la produzione di batterie per auto, perchĂ© l’intero processo – dall’estrazione alla raffinazione del nichel, fino alla realizzazione delle batterie – avverrĂ su Halmahera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La fabbrica di batterie per auto elettriche che rischia di distruggere il popolo incontattato in Indonesia

