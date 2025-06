La dottoressa apre il poliambulatorio e fa una scoperta choc | trovato morto Fabrizio Carletti

Una scoperta scioccante scuote Falconara: la dottoressa apre il poliambulatorio e trova Fabrizio Carletti senza vita, steso sul pavimento. La tragedia ha lasciato sconvolta la comunità e sollevato numerosi interrogativi sulle circostanze di questa tragica perdita. Un evento che richiede tutte le risposte e la vicinanza di chi conosceva l’uomo e il suo prezioso ruolo. Restate con noi per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

FALCONARA - A trovarlo, steso sul pavimento e ormai senza vita, è stata ieri mattina una dottoressa che andava ad aprire l?ambulatorio. Si è avvicinata, gli ha tastato il polso -. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - La dottoressa apre il poliambulatorio e fa una scoperta choc: trovato morto Fabrizio Carletti

