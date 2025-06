La doppia tragedia di Castrezzato dal bimbo annegato in piscina alla morte del bagnino Matteo Formenti | cosa sappiamo

Una catena di tragedie scuote Castrezzato, dal dramma del bambino annegato in piscina all’inaspettata scomparsa e ritrovamento del bagnino Matteo Formenti. Una vicenda complessa che solleva domande sulla sicurezza e le responsabilità, coinvolgendo famiglie e comunità intere. Ecco cosa sappiamo finora, tra indagini, dubbi e momenti di dolore, mentre si cercano risposte su questa doppia tragedia che ha sconvolto il paese.

Tre giorni dopo la morte del piccolo Michael, il bambino di quattro anni annegato nel parco acquatico «Tintarella di Luna» di Castrezzato (Brescia), era sparito uno dei bagnini in servizio il giorno dell'incidente. Matteo Formenti, 37 anni, residente a Chiari, non

