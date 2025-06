La donna e i suoi cambiamenti | dall' adolescenza alla menopausa congresso internazionale al Grand Hotel Excelsior

Scopri come la donna attraversa le fasi della vita, dall’adolescenza alla menopausa, in un congresso internazionale al Grand Hotel Excelsior. L’Agico Ets, con il presidente Franco Sarica, presenta tre giorni di approfondimenti, innovazioni e scoperte, per meglio comprendere e supportare i cambiamenti femminili nel corso del tempo. Un evento imperdibile per medici, ricercatori e appassionati che desiderano essere aggiornati sulle più recenti frontiere della ginecologia e della salute femminile.

Primo congresso internazionale "La donna e i suoi cambiamenti: dall'adolescenza alla menopausa". L'Accademia di Ginecologia, Chirurgia e Ostetricia (Agico Ets) guidata dal presidente Franco Sarica, responsabile del centro P.m.a dell’Asp di Reggio Calabria, ha organizzato una tre giorni di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

