la dipendenza da sostanze sintomo di un malessere diffuso

La dipendenza da sostanze è il grido silenzioso di un malessere diffuso tra i giovani, spesso ignorato o frainteso. Giovedì 26 giugno, nella Giornata mondiale contro la droga, lanciamo un messaggio forte: #ascoltami davvero. È il momento di ascoltare le loro voci, perché un dialogo autentico può essere la chiave per spezzare questo circuito di sofferenza e trovare insieme una strada di speranza.

Hashtag: #ascoltami davvero. Una richiesta perentoria in cui potreste incappare nel circuito social giovedì 26 giugno, Giornata mondiale contro la droga. Viene dai giovani che soffrono di un manifesto disagio relazionale e pagano le conseguenze di un dialogo con il mondo adulto che fa acqua da.

