La dieta alternativa a base di insetti sta fallendo | gli occidentali sono ancora troppo disgustati

Passino la farina, la pasta e i prodotti da forno, ma l'idea di sgranocchiare grilli croccanti, quella proprio no. Secondo lo studio Beyond the buzz: insect-based foods are unlikely to significantly reduce meat consumption, pubblicato sulla rivista specializzata Nature Npj Sustainable Agriculture, l'impatto nel miglioramento nel consumo di risorse grazie alle diete a base di insetti sarebbe, ancora, molto limitato. Due i motivi principali: il senso di disgusto diffuso che la maggior parte della popolazione occidentale prova all'idea di alimentarsi con insetti e i deboli investimenti delle aziende, che preferiscono ancora puntare sull'allevamento di antropodi nelle diete animali.