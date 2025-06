La denuncia due anziani costretti a casa senza acqua da oltre quattro giorni

La denuncia di due anziani costretti a vivere senza acqua da oltre quattro giorni a Ferentino racconta una realtà drammatica e urgente. Immaginate la sofferenza di dover affrontare il caldo afoso senza un accesso fondamentale all’acqua, soprattutto se a vivere questa disavventura sono due anziani soli. La figlia Sabrina ci racconta con preoccupazione questa ingiustizia, chiedendo interventi immediati per restituire dignità e sicurezza ai suoi cari.

Immaginate che sofferenza dover vivere senza acqua in casa in questi giorni di grande caldo e soprattutto se a vivere questo disagio sono due anziani che vivono da soli. E' quello che sta succedendo in una casa di Ferentino. La storia ce la racconta la figlia Sabrina: "vi scrivo per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - La denuncia, due anziani costretti a casa senza acqua da oltre quattro giorni

In questa notizia si parla di: casa - anziani - acqua - giorni

Senza acqua, senza cibo e da soli in casa per 15 giorni: salvati due cani a Nichelino - In un gesto di coraggio e compassione, due cani sono stati salvati martedì sera a Nichelino dopo essere rimasti soli in casa per 15 giorni senza acqua né cibo, a seguito dell’arresto del proprietario.

A cadere nella trappola di due malviventi non sono state coppie di anziani. Visitata anche la casa di una 35enne Vai su Facebook

La denuncia, due anziani costretti a casa senza acqua da oltre quattro giorni; L'acqua è inquinata, ma è una truffa: rubati gioielli per 20 mila euro; Quanta acqua far bere al giorno agli anziani?.

Casa per anziani: come arredarla e organizzarla - DiLei - Ogni giorno gli anziani possono trovarsi in difficoltà durante attività che a noi ... Si legge su dilei.it

Quanta acqua bere ogni giorno? Consigli per adulti, bambini e anziani - Bere acqua è fondamentale per la salute, ma ciascuno ha la sua ‘dose’ in base all’età e a fattori come lo sport, il clima e l’uso di farmaci. Lo riporta repubblica.it