La denuncia di una studentessa universitaria | Filmata di nascosto in bagno

Una studentessa universitaria di Pisa ha denunciato di essere stata filmata di nascosto nel bagno dell'Ateneo, un episodio che ha sollevato preoccupazioni sul rispetto della privacy all’interno delle istituzioni accademiche. L’evento, avvenuto lo scorso 16 giugno nel polo di ingegneria, ha acceso i riflettori sulla necessità di garantire ambienti sicuri e rispettosi per tutti gli studenti. La vicenda invita a riflettere sull’importanza di tutela e rispetto, anche in spazi così intimi.

Pisa, 25 giugno 2025 – E’ stata filmata di nascosto mentre si trovava nel bagno dell’Università. La vicenda, denunciata da una studentessa dell’Ateneo pisano, ha scosso la routine di una normale giornata universitaria in piena sessione d’esame. Il fatto è avvenuto lo scorso 16 giugno, intorno alle 11.30, al quarto piano del Polo C del Dipartimento di Ingegneria. La segnalazione è partita dalla pagina Instagram Memesunipi. Questo il racconto della ragazza contattata da La Nazione: “Mi trovavo in bagno, quando, all’improvviso, mi sono girata, ho guardato per caso in basso e ho scorto una mano che sorreggeva un cellulare nero senza cover che, presumibilmente, mi stava filmando dalla fessura nella parte sottostante della parete. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La denuncia di una studentessa universitaria: “Filmata di nascosto in bagno”

