La curiosità Dorval un obiettivo per la fascia Ma quel nome ricorda Pelé

La curiosità di Dorval, un nome che evoca leggende e ricordi indimenticabili, si intreccia con la storia del calcio. Ricordato insieme a Pelé e al mitico Santos degli anni Sessanta, il suo nome richiama un’epoca d’oro fatta di sogni e grandi trionfi. Quel nome, ora nel mirino del Sassuolo come obiettivo, porta con sé un’eredità di leggenda e passione, rendendo questa trattativa ancora più affascinante.

Dorval obiettivo del Sassuolo: una notizia che negli anni Sessanta sarebbe finita in prima pagina, perché il nome di Dorval si legava con quello di Pelé e del favoloso Santos che nel 1962 conquistò l’Intercontinentale battendo il Benfica 3-2 in Brasile e 5-2 a Lisbona. La prima linea del Santos, conosciuta come ’Ataque dos Sonhos’, era composta da Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, che nelle foto di squadra pressoché obbligatorie in quel periodo avevano l’abitudine di posare accosciati dal numero 7, quello di Dorval, all’11 di Pepe, passando per l’8 di Mangalvio, il 9 di Coutinho e il 10 di O Rei Pelé. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La curiosità. Dorval, un obiettivo per la fascia. Ma quel nome ricorda Pelé...

