La Corte suprema fa ripartire i rimpatri Usa

Revocata l’ingiunzione del giudice federale di Boston nominato da Joe Biden: contrarie le toghe democratiche. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Corte suprema fa ripartire i rimpatri Usa

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali.

Translate postAltra vittoria di Trump: la Corte Suprema ha sospeso l’ingiunzione del giudice (nominato da Biden) che aveva bloccato i rimpatri di clandestini colpevoli di stupro, omicidio, ecc. Ah, “deportation” in italiano si traduce “rimpatrio” e non “deportazion Vai su X

Albania, la Cassazione: «Trattenimenti legittimi». E i giudici si adeguano.

La Corte Suprema sblocca le deportazioni: via libera ai rimpatri forzati voluti da Trump - La sentenza segna un’importante vittoria per la linea dura di Trump sull’immigrazione e potrebbe avere effetti immediati su decine di casi ... Riporta msn.com

Messico, sui rimpatri la Corte Suprema dà ragione a Trump - Vittoria per Donald Trump sul tema migranti: la Corte Suprema ha stabilito che l'amministrazione Usa ha il diritto di rimandare in Messico i richiedenti asilo in attesa che le loro domande vengano ... Segnala ilgiornale.it