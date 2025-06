La Corte di Cassazione aveva confermato lo scorso aprile il divieto di avvicinamento all' ex Sophie Codegoni e l' obbligo per il 35enne dj noto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di indossare il dispositivo

Il caso di Alessandro Basciano, accusato di stalking e soggetto a un divieto di avvicinamento confermato dalla Cassazione, mette in luce una problematica grave e attuale in Italia: la insufficienza di braccialetti elettronici disponibili per tutelare le vittime di reati di genere. Nonostante le decisioni giudiziarie, la mancanza di dispositivi adeguati rappresenta un ostacolo concreto alla sicurezza e alla giustizia. È urgente rivedere le politiche e le risorse allocate in questo settore per proteggere davvero chi è più vulnerabile.

Il caso di Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni, porta alla luce una criticità sempre più evidente in Italia: la carenza di braccialetti elettronici per garantire la sicurezza delle vittime di reati di genere. Nonostante la Corte di Cassazione abbia confermato lo scorso aprile il divieto di avvicinamento e l'obbligo di indossare il dispositivo per il 35enne dj, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, il provvedimento è rimasto inapplicato. Il motivo? L'assenza di dispositivi disponibili.

