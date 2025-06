La Corte del Castello di Falconara apre le porte alla commedia | doppio appuntamento con Il malato immaginario

Preparati a ridere sotto le stelle! La Corte del Castello di Falconara si trasforma in palcoscenico per un doppio appuntamento con la risata: lo spettacolo ‘Il malato immaginario’ di Molière, portato in scena dall’associazione culturale Koinè, promette di divertire grandi e piccini. Non perdere questa occasione di immergerti in un’atmosfera di allegria e cultura, perché il teatro all’aperto è il modo migliore per vivere il weekend. Ti aspettiamo!

FALCONARA MARITTIMA - Doppio appuntamento con la commedia, nel fine settimana, a Falconara. Sabato 28, con replica domenica 29 giugno, alla Corte del Castello di Falconara Alta l’associazione artistico culturale Koinè metterà in scena lo spettacolo ‘Il malato immaginario’, adattamento della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: falconara - corte - castello - commedia

Falconara / Un'estate piena di spettacoli alla Corte del Castello; Prende il via la rassegna “Anna Bonacci” al Castello di Falconara Alta; Prende il via la rassegna 'Anna Bonacci' al Castello di Falconara Alta.

"FALCONARA: Alla Corte del Castello 'Lu vaulle', Rassegna Teatrale Anna Bonacci a Falconara Marittima" - Il Resto del Carlino - La rassegna teatrale ‘Anna Bonacci’ torna alla Corte del Castello di Falconara. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Festa per Marco Polo alla Corte del Castello - Il Resto del Carlino - 15 alla Corte del Castello di Falconara Alta si terrà il secondo evento di Ankon Cultura su Marco Polo. Lo riporta ilrestodelcarlino.it