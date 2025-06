La corsa dei carburanti Benzina e diesel più cari La verde arriva a 2,38 euro

I prezzi dei carburanti tornano a salire, e Firenze non fa eccezione: la benzina verde supera i 2 euro al litro, rendendo ogni rifornimento una sfida per gli automobilisti. Con il rialzo di qualche centesimo, il settore si prepara a un’estate a prezzo più elevato. Analizziamo le cause di questa impennata e le possibili conseguenze per i consumatori e l’economia locale.

Prezzi dei carburanti in rialzo anche a Firenze, con la benzina verde che negli impianti cittadini è salita di diversi centesimi rispetto a pochi giorni fa arrivando a superare i 2 euro al litro per il servito. Secondo i dati pubblicati ieri sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy (carburanti.mise.gov.it), ad esempio, alla pompa dell’Eni in piazza Pier Vettori la verde in modalitĂ self è arrivata a 1,79 euro al litro, mentre alla Esso in piazza Donatello il prezzo del servito ha superato appunto la soglia psicologica dei 2 euro. Decisamente piĂą bassi i valori rilevati in via Senese, ancora una volta un’isola felice per gli automobilisti, dove il self è a 1,60 e il servito si ferma a 1,80. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La corsa dei carburanti. Benzina e diesel piĂą cari. La verde arriva a 2,38 euro

