La Corona la gelateria stellata di Selva Candida | Il nostro lavoro non è solo vendere gelato ma trasmettere una passione

La Corona la gelateria stellata di Selva Candida

Nella pittoresca cornice di Selva Candida, Federico Molinari, titolare della Gelateria La Corona, incarna la vera essenza del gelato: più di una semplice vendita, una passione da condividere. Ambasciatore del gelato nel mondo e finalista del contest #ARomacipiace, Federico ci invita a scoprire come l’arte del gelato possa essere un’esperienza emozionale e autentica. Perché, alla fine, il vero gusto nasce dalla passione che si mette in ogni cono.

“Il nostro lavoro non è solo vendere gelato ma trasmettere una passione”. Si presenta così Federico Molinari ambasciatore del gelato nel mondo nonché titolare della gelateria la Corona di via dei Martiri di Selva Candida una delle finaliste del contest di RomaToday #ARomacipiace – gelaterie. . 🔗 Leggi su Romatoday.it

