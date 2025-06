La constatazione amichevole Cai conviene? Quando compilarla

Se ti trovi coinvolto in un incidente in città, la constatazione amichevole Cai può rappresentare una soluzione vantaggiosa: permette di semplificare e velocizzare le pratiche assicurative, riducendo le attese e le complicazioni burocratiche. Tuttavia, non sempre è la scelta più adatta, specialmente in situazioni più complesse o contestate. Scopriamo insieme quando conviene compilarla e quando, invece, è meglio rivolgersi a metodi alternativi.

Nelle grandi città il traffico è sempre più stressante e caotico per cui gli incidenti, anche se piccoli, sono all’ordine del giorno. Proprio per questo molti automobilisti si chiedono se convenga o meno la constatazione amichevole. Quest’ultimo è un modulo chiamato anche Cai (ex Cid) grazie al quale è possibile accelerare i tempi del rimborso assicurativo evitando quindi delle lungaggini burocratiche. Esso, però, non è sempre la scelta migliore. Ecco dunque cos’è esattamente, qual è il suo funzionamento, in quali casi optare per esso è quando è meglio evitarlo per tutelare i propri diritti nel caso di sinistro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La constatazione amichevole (Cai) conviene? Quando compilarla

