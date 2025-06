La Commissione europea presenta nuove funzionalità per i ricercatori e l’industria

La Commissione Europea rivoluziona il mondo dell’intelligenza artificiale con nuove funzionalità su AI-on-Demand, offrendo ai ricercatori e all’industria strumenti innovativi come un marketplace per l’IA e soluzioni di sviluppo semplici e sicure. Questa piattaforma, frutto della collaborazione tra AI4Europe e DeployAI, rappresenta un passo importante verso un ecosistema più aperto e affidabile. Scopriamo come queste novità plasmeranno il futuro dell’IA in Europa e oltre.

La Commissione europea ha presentato ieri nuove funzionalità per i ricercatori e l’industria dell’intelligenza artificiale sulla sua piattaforma AI-on-Demand, tra cui un marketplace per l’IA, uno strumento di sviluppo dell’IA che richiede una codifica minima, nonché soluzioni sicure per l’IA generativa e modelli linguistici di grandi dimensioni. La piattaforma, sviluppata congiuntamente dai progetti AI4Europe e DeployAI, finanziati dall’UE, offre strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale affidabili sia ai ricercatori che all’industria. Gli sviluppatori troveranno una suite di set di dati, strumenti e risorse informatiche incentrata sulla ricerca. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La Commissione europea presenta nuove funzionalità per i ricercatori e l’industria

In questa notizia si parla di: commissione - europea - funzionalità - ricercatori

Macron usa la Commissione europea per favorire gli affari dei francesi - Emmanuel Macron utilizza la Commissione Europea per sostenere gli interessi economici francesi, mentre la competizione sul mercato del nucleare si intensifica.

La Commissione europea presenta nuove funzionalità per i ricercatori e l’industria; L’Europa fa un passo avanti verso un ecosistema dell’IA; Ue: La Commissione lancia strumenti di intelligenza artificiale su una piattaforma online per ricercatori e industria.