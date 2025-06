La Clio urta la bici in rotatoria ciclista all' ospedale

Questa mattina a Spinea, un incidente ha sconvolto la tranquilla rotatoria dei Martiri della Libertà, coinvolgendo una Clio e un ciclista di 74 anni. L'auto ha urtato la bicicletta, lasciando il ciclista ferito e il traffico rallentato. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La sicurezza sulle strade resta una priorità: attenzione e rispetto devono guidarci ogni giorno.

Una bici a terra, un ciclista ferito e il traffico rallentato stamattina mercoledì 25 giugno a Spinea, verso le 10, quando un'auto, Clio, ha urtato la due ruote in rotonda Martiri della Libertà, mentre viaggiava verso viale Sanremo. L'uomo in sella, un 74enne, P.P., di cui non è stato possibile.

