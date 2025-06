La città di Napoli sogna un Gran Premio di Formula 1

Napoli, città di passione e tradizione, sogna in grande: un Gran Premio di Formula 1 sulle sue strade. Durante la presentazione della seconda edizione del Gran Premio Napoli, si sono susseguite proposte e entusiasmo, con tre giorni di gare emozionanti e sfilate spettacolari di auto da corsa, moderne e d’epoca. Il sogno di vedere la spettacolare F1 attraversare il cuore di questa splendida città diventa sempre più vicino: un’occasione unica per Napoli di brillare nel mondo delle corse.

Un Gran Premio di Formula 1 a Napoli, la proposta nel corso della presentazione della seconda edizione del Gran Premio Napoli. Tre giorni di gare e sfilate di auto da corsa, d'epoca e non, sognando un Gran Premio di Formula 1 che sbarchi a Napoli: è stata presentata la seconda edizione del Gran Premio Napoli.

Napoli aspira a diventare la nuova casa della Formula 1, con tre emozionanti giorni di gare e sfilate di auto da corsa, d'epoca e moderne.

