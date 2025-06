la carmen di bizet al teatro costanzi di roma tra poesia e sortilegio

Fino a sabato 28 giugno, il Teatro Costanzi di Roma ospita la straordinaria Carmen di Bizet, un capolavoro intramontabile tra poesia e sortilegio. Regia di Fabio Ceresa e direzione musicale di Omer Meir Wellber creano un’esperienza coinvolgente e suggestiva, capace di emozionare e sorprendere. Un’occasione imperdibile per riscoprire una delle opere più amate e affascinanti del repertorio, che continua a incantare generazioni di spettatori.

Fino a sabato 28 giugno sarĂ in scena al Teatro Costanzi di Roma la Carmen di Bizet, con la regia di Fabio Ceresa e la direzione di Omer Meir Wellber. Come tutte le opere benedette un successo immortale, pietre miliari nell’immaginario collettivo, Carmen è da sempre destinata a una serie di equivoci, che fin dalla sua prima rappresentazione all’OpĂ©ra-comique di Parigi del 3 marzo 1875 hanno costellato la sua ricezione nella cultura di massa. Fin dal genere in cui, con accorta dissimulazione, verrĂ presentata: opĂ©ra-comique, appunto, mentre si tratta a tutti gli effetti di una vicenda tragica. Ancor piĂą contrastante la tradizione critica, su cui peserĂ , paradossalmente, l’entusiasmo di Friedrich Nietzsche: l’opera, accusata al debutto proprio di “wagnerismo”, verrĂ utilizzata come vessillo dal tormentato genio nella sua polemica proprio contro il passato mentore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it