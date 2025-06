La capsule beachwear è audace sexy e nostalgica Madre e figlia brillano tra stampe animalier vintage e scolli audaci

La capsule Beachwear 232 di Roberto Cavalli e Skims porta il meglio dell’audacia, del glamour e della nostalgia in un’unica collezione estiva. Kim Kardashian e Kris Jenner brillano tra stampe animalier vintage e scolli audaci, esprimendo eleganza e sensualità. Questa collaborazione, firmata da Nadia Lee Cohen, combina estetica iconica e fit inclusivo, regalando una realtà visiva che conquista al primo sguardo. Un viaggio estetico tra passato e presente, pronto a lasciarvi senza fiato.

Q uando l’estetica audace di Roberto Cavalli incontra il fit inclusivo di Skims, il risultato è una capsule estiva decisamente glamour. Kim Kardashian, affiancata dalla madre Kris Jenner, è la protagonista di una campagna dal forte impatto visivo, firmata da Nadia Lee Cohen, per presentare la collezione in edizione limitata Roberto Cavalli x Skims Swim. Un viaggio estetico tra stampe d’archivio, tagli sensuali e uno storytelling visivo che trasforma il beachwear in una dichiarazione di stile dal gusto rétro. Migliori look delle sorelle KardashianJenner. guarda le foto Roberto Cavalli x Skims: la collaborazione dell’estate. 🔗 Leggi su Iodonna.it