La Camera approva il disegno di legge sull’IA Ecco cosa prevede

L’Italia compie un passo storico verso il futuro: la Camera approva il disegno di legge sull’Intelligenza Artificiale, che disciplina il suo utilizzo sia nel settore pubblico che privato. Con questa legge, il nostro Paese si afferma come leader in Europa in materia di regolamentazione dell’IA, aprendo nuove opportunità ma anche sollevando questioni di sovranità. Un passaggio cruciale che potrebbe plasmare il destino digitale dell’Italia e del suo ruolo internazionale.

Il testo disciplina l’uso dell’IA nel settore pubblico e privato. L’Italia dopo l’ultimo passaggio al Senato sarà la prima nazion europea a dotarsi di una legge su questa tecnologia. Butti: “Passaggio fondamentale per il Paese”. Ascani: “Diventeremo colonie di altri imperi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La Camera approva il disegno di legge sull’IA. Ecco cosa prevede

