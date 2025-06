La bear evento gastronomico gratuito a Milano per la quarta stagione

L’evento gastronomico gratuito dedicato a "The Bear" a Milano è un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza culinaria unica ispirata alla quarta stagione della serie di successo. Dal 27 al 29 giugno, nel cuore della città, il evento, organizzato da Disney+ in collaborazione con TheFork e Identità Golose, unisce passione per la cucina e amore per la televisione. Preparati a scoprire sapori sorprendenti e a immergerti in un mondo di gusto e intrattenimento senza precedenti.

Un evento esclusivo nel cuore di Milano celebra il ritorno della serie televisiva di successo The Bear, offrendo un’esperienza gastronomica unica ispirata alla quarta stagione. La manifestazione, organizzata da Disney+ in collaborazione con TheFork e il rinomato ristorante Identità Golose Milano, si svolgerà dal 27 al 29 giugno, coinvolgendo appassionati di cucina e fan della serie in un’occasione imperdibile. l’evento gastronomico dedicato a The Bear. location e collaborazioni. L’evento si terrà presso il prestigioso ristorante Identità Golose Milano, situato in via Romagnosi 3. La kermesse vede la partecipazione di uno chef emergente, Edoardo Traverso, che firmerà un menù speciale ispirato all’universo narrativo della serie TV. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La bear evento gastronomico gratuito a Milano per la quarta stagione

Venerdì 27, sabato 28, domenica 29 giugno | FX The Bear | Every Second Counts Tre speciali serate per immergersi nell’universo di The Bear, la pluripremiata serie di FX. In occasione del lancio della nuova stagione disponibile dal 26 giugno, Disney+, Identit Vai su Facebook

