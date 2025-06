La Bassa conquista il mondo | premiato il libro sull’Osteria del Mirasole

La Bassa conquista il palcoscenico internazionale grazie al libro di Cimini e Favilla sull’Antica Osteria del Mirasole. Un’opera che, tra storie autentiche e immagini suggestive di Lido Vannucchi, celebra le radici profonde di questa terra affascinante. Un viaggio tra tradizione e passione, ora riconosciuto oltre confine, portando il cuore della Bassa sotto i riflettori del mondo. La loro opera dimostra come la cultura locale possa diventare un simbolo globale.

Ottiene un importante riconoscimento internazionale il libro di Cimini e Favilla sull'Antica Osteria del Mirasole. Il racconto della Bassa con le foto di Lido Vannucchi.

Oltre nebbia e zanzare. La storia, piatto per piatto, dell'osteria della Bassa Bolognese famosa per i suoi tortellini controcorrente; Epopea delle Mezze maniche ripiene, piatto delle feste che racconta la Bassa.

