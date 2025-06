La Banda Musicale dell’Aeronautica Militare in concerto a Cisterna

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura: la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, protagonista di un prestigioso tour che l’ha portata anche al Teatro La Fenice di Venezia, si esibirà a Cisterna. Sabato 28 giugno alle ore 21.00 in piazza XIX Marzo, un concerto coinvolgente con 60 artisti pronti a regalare emozioni indimenticabili. Non mancate a questa serata di grande musica e spettacolo, un’occasione unica per vivere un momento di pura magia sonora.

Importante evento per gli amanti della musica a Cisterna che ospiterà il concerto della Banda Musicale dell'Aeronautica Militare impegnata in un tour che l'ha vista esibirsi anche al Teatro La Fenice di Venezia. Sabato 28 giugno alle ore 21.00 in piazza XIX Marzo l'ensemble di 60 elementi.

